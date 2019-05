Todesopfer nach Explosion in pakistanischem Quetta befürchtet

Islamabad (APA/dpa) - Bei einer Explosion in der südwestpakistanischen Provinz Baluchistan sind am Freitag mindestens acht Menschen verletzt worden, einige von ihnen lebensgefährlich. Das bestätigte ein Vertreter der Polizei, Behram Khan. Die Explosion habe sich in der Nähe einer Moschee in der Provinzhauptstadt Quetta ereignet. Um welche Art von Bombe es sich handelte, sei noch unklar.

Auf Fernsehbildern waren Rettungswägen zu sehen, die Verletzte in Krankenhäuser brachten. Am Ort der Explosion liefen Menschen in Panik umher. Der Behördenvertreter Shahid Baloch sagte, man befürchte Todesopfer, da Verwundete lebensgefährliche Verletzungen erlitten hätten und weitere Menschen noch geborgen würden.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. Im April hatte sich ein Selbstmordattentäter auf einem vorwiegend von Schiiten besuchten Obstmarkt in Quetta in die Luft gesprengt und mindestens 20 Menschen getötet. Die sunnitische Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) bekannte sich zu diesem Anschlag.

Baluchistan gilt als Unruheprovinz, sie grenzt an Afghanistan und den Iran. Zuletzt kam es vor allem dort zu Anschlägen und Gewalt seitens islamistischer Gruppen sowie Rebellen. Mitte Mai griffen Bewaffnete ein Luxushotel in der Hafenstadt Gwadar an und töteten mehrere Menschen. Zu der Tat bekannte sich die separatistische Baluchistan-Befreiungsarmee (BLA), die die Abspaltung dieser Provinz von Pakistan anstrebt.