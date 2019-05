Handball: Favorisierte Kremser wollen Traumsaison gegen Hard krönen

Krems in Kärnten (APA) - Erstmals seit 1977 greift der UHK Krems in der am Freitag (20.20 Uhr/live ORF Sport+) beginnenden „best of five“-Finalserie nach dem Handball-Meistertitel. Auf dem Weg zum Double erwartet die Saisondominatoren allerdings ein Gegner mit viel Erfahrung: Der sechsfache Champion Hard steht mit der aktuellen Saison in den vergangenen acht Jahren zum siebenten Mal im Finale.

Aktuell spielt die jüngere Vergangenheit aber keine Rolle, geht Krems als Favorit in die entscheidende Phase der spusu-Liga. Platz eins im Grunddurchgang, Platz eins in der Bonusrunde, nur je zwei Spiele in den „best of three“-Serien des Viertel- und Halbfinales gegen Ferlach bzw. die Fivers, dazu der Cupsieg über Bregenz: Der Saisonverlauf spricht für die Wachauer. „Wir sind natürlich überglücklich, was wir bisher erreicht haben“, meinte Coach Ibish Thaqi. „Jetzt haben wir noch einen letzten Schritt vor uns und versuchen, den Traum wahr zu machen.“

Hard schloss die beiden ersten Saisonphasen jeweils auf Platz zwei ab und musste in den Play-off-Serien gegen Schwaz und Westwien jeweils über drei Partien. „Wir gehen als Außenseiter in die Finalserie“, kündigte denn auch Hard-Trainer Klaus Gärtner an. „Krems hat bislang eine überragende Saison gespielt, genießt den Heimvorteil und strotzt vor Selbstvertrauen“, sagte der Deutsche, dessen Truppe zuletzt Mitte März immerhin einen 29:25-Auswärtssieg in Krems holte.

Auch Österreichs Neo-Teamchef Ales Pajovic schätzt Krems als Favorit ein. „Ich denke, es wird schwer für Hard, da Krems mit viel Selbstvertrauen nach dieser starken Saison auflaufen wird“, erklärte der Slowene, der mit der HSG Graz im Viertelfinale an den Fivers gescheitert war. „Für mich ist Krems Favorit auf den Titel. Aber Handball ist immer verrückt. Ein Finale zu spielen ist immer etwas anderes, da kann plötzlich alles passieren.“