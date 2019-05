Verkehrschaos in Wien nach Unfällen und Großeinsatz der Feuerwehr

Wien (APA) - Unfälle auf der Wiener Südosttangente (A23) und später ein Großeinsatz der Berufsfeuerwehr in Favoriten haben am Freitagvormittag ein Verkehrschaos in Wien ausgelöst. Zunächst waren kurz nach 7.00 Uhr zwei Autos auf der Tangente auf Höhe St. Marx zusammengekracht. Weil ein Mensch schwer verletzt wurde, landete ein Notarzthubschrauber auf der Stadtautobahn.

Die A23 wurde wegen des Einsatzes gegen 7.15 Uhr für knapp eine Stunde gesperrt und danach nur teilweise wieder freigegeben. Ein zweiter Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen abtransportiert. Kurz darauf ereignete sich laut Polizei auf Höhe des Laaer-Berg-Tunnels ein zweiter Unfall, der die Situation zusätzlich verschärfte. Der Stau reichte in Richtung Norden innerhalb kurzer Zeit bis auf die Südautobahn (A2) zurück.

Kurz vor 11.00 Uhr löste dann eine brennende Gasflasche in der Laaer-Berg-Straße einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, der auch eine Sperre der Südosttangente sowie des Favoritner Verteilerkreises notwendig machte. Umfangreiche Staus waren erneut die Folge. Das betraf die Tangente in Richtung Norden bis zum Knoten Vösendorf, wo der Verkehr abgeleitet wurde. In Richtung Süden stand ab dem Knoten Kaisermühlen alles. Staus bildeten sich laut Asfinag, ÖTC und Polizei auch am Gürtel bis zur Triester Straße, auf der Ostautobahn (A4) und in der Endlichergasse bzw. Bitterlichstraße.