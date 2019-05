Polizeieinsatz wegen Bienenschwarms vor Haustür in Deutschland

Hürth (APA/AFP) - Weil ein Bienenschwarm in nur 45 Minuten ein riesiges Nest vor seiner Tür gebaut hatte, konnte ein Mann im nordrhein-westfälischen Hürth sein Haus nicht mehr verlassen. Das Nest war in etwa so groß wie ein Autoreifen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei zudem stark allergisch auf Bienenstiche. Darum habe er in Panik die Polizei, die Feuerwehr, das Ordnungsamt und einen Imker gerufen.

Weil er seinen Sohn aus der Kindertagesstätte abholen musste, stand der Mann unter Zeitdruck. Ein Imker fing den Schwarm eineinhalb Stunden nach dem Notruf ein, sodass der Vater sein Kind noch rechtzeitig holen konnte.