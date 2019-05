May-Rücktritt - Labour-Chef Corbyn fordert Neuwahl

London (APA/Reuters) - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn fordert eine Neuwahl. Weder Premierministerin Theresa May noch ihre gespaltene Partei seien in der Lage, das Land zu regieren, sagte der Labour-Chef am Freitag in einer Erklärung.

Mays Entscheidung zurückzutreten sei richtig. „Wer auch immer der neue Chef der Konservativen wird, muss das Volk über die Zukunft unseres Landes entscheiden lassen und zwar über eine rasche Parlamentswahl.“

May hatte am Freitagvormittag - einen Tag nach der EU-Wahl in Großbritannien - in einer Erklärung in London ihren Rücktritt angekündigt. Den Vorsitz der Konservativen Partei gibt sie am 7. Juni ab, als Regierungschefin will sie im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.

May sagte, sie glaube daran, dass ihre Konservative Partei die Kraft zur Erneuerung habe. Das Brexit-Referendum im Juni 2016 sei ein Ruf nach einem „grundlegenden Wandel in unserem Land“ gewesen. Einen Konsens beim Brexit könne es nur geben, wenn alle Seiten zum Kompromiss bereit seien. „Kompromiss ist kein schmutziges Wort, das Leben hängt davon ab.“ May beendete ihre Stellungnahme unter Tränen.