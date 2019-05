Wiener Rentenmarkt am Vormittag weitgehend befestigt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Freitag, am späten Vormittag mit etwas fester Tendenz notiert. Während die langlaufenden Bundesanleihen Kursgewinne verbuchten, blieb der Kurs von zweijährigen Staatspapieren unverändert.

Am Vormittag gab die britische Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt mit 7. Juni bekannt. Ihr erneuter Vorschlag eines Brexit-Vertrages war zuvor erneut auf Ablehnung gestoßen. Ebenfalls keine Unterstützung für die Risikofreude der Anleger war von Konjunkturdaten zu erwarten. Nachdem Wirtschaftsindikatoren aus Deutschland am Vortag enttäuscht hatten, blieb der Kalender heute weitgehend leer.

Am Nachmittag werden aus den USA lediglich die Auftragseingänger für langlebige Wirtschaftsgüter erwartet. Aufgrund der Turbulenzen beim Luftfahrtkonzern Boeing, dessen Auftragseingänge einen spürbaren Einfluss auf die Statistik haben, wird hier mit einer negativen Entwicklung gerechnet.

Heute um 11.50 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 167,22 um 0 Ticks unter dem letzten Settlement von 167,22. Das bisherige Tageshoch lag bei 167,31, das Tagestief bei 167,14. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 17 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 207.006 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 0,99 (zuletzt: 1,01) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,20 (0,23) Prozent, die fünfjährige mit -0,29 (-0,27) Prozent und die zweijährige lag bei -0,56 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 43 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 5 (4) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 112,33 112,50 0,99 45 111,52 Bund 29/02 10 0,75 102,92 102,97 0,20 43 102,52 Bund 24/10 5 0,00 110,58 110,75 -0,29 32 110,49 Bund 21/09 2 3,90 109,42 109,46 -0,56 5 109,45 ~