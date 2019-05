Wiener Börse (Mittag) - ATX baut seine Gewinne aus

Wien (APA) - Ungeachtet politischer Unsicherheiten um Brexit und den Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wiener Börse am Freitag zu Mittag ihre Gewinne weiter ausgebaut. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.969,79 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 20,54 Punkten bzw. 0,70 Prozent. Nach kräftigen Verlusten am Vortag droht dem heimischen Leitindex trotzdem ein Wochenminus von mehr als zwei Prozent.

Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,70 Prozent, FTSE-100/London +0,70 Prozent und CAC-40/Paris +0,77 Prozent.

Im Fokus der Anleger bleiben politische Unsicherheiten. So kündigte die britische Premierministerin Theresa May am Vormittag ihren Rücktritt an und plant ihr Amt als Chefin der Konservativen Partei am 7. Juni abzugeben. Für die Nachfolge werden Ex-Außenminister Boris Johnson die besten Chancen eingeräumt.

Am Nachmittag stehen in den USA die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter am Programm. Die Zeitreihe werde überwiegend von den Boeing-Bestellungen beeinflusst, schreibt der Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Diese seien im Berichtsmonat aufgrund der Probleme mit der 737 Max auf 4 Stück gesunken, sodass es eine negative Indikation für die Gesamtaufträge gibt.

Bei den Einzelwerten sackten die Aktien der BAWAG um mehr als acht Prozent ab und damit auf ein Drei-Monats-Tief. Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass der amerikanische BAWAG-Hauptaktionär Cerberus Aktien der Wiener Bank im Wert von 350 Mio. Dollar verkauft. Das europäische Branchenumfeld präsentierte sich unterdessen in der Gewinnzone. Erste Group und Raiffeisen Bank International legten jeweils um mehr als ein Prozent zu.

Größere Kursbewegungen waren auch bei Immofinanz zu sehen. Die Aktien des Immobilienkonzerns werden vor dem Wochenende ex Dividende gehandelt. Zu Handelsbeginn notierten sie mit 2,55 Prozent im Minus. Ohne Dividendenabschlag tendierten die Titel mit rund ein Prozent im Plus.

Schoeller-Bleckmann (SBO) kam von seinen kräftigen Vortagesverlusten mit plus 3,06 Prozent zurück. Der Ölfeldausrüster hatte am Donnerstag zwar starke Zahlen zum Startquartal 2019 vorgelegt, wurde aber von Kursrutsch bei den Ölpreisen in Mitleidenschaft gezogen. So dürften die SBO-Aktien, wie auch die OMV-Titel (plus 0,96 Prozent), von einer jüngsten Erholung der Ölpreise profitiert haben.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.970,80 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.16 Uhr bei 2.945,62 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,70 Prozent höher bei 1.503,29 Punkten. Im prime market zeigten sich 28 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.297.866 (Vortag: 1.535.562) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 35,91 (38,07) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher BAWAG mit 243.130 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,97 Mio. Euro entspricht.

