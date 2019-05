Ex-Verwaltungsratspräsident von Baoshida Swissmetal verurteilt

Bielefeld (APA/sda) - Der frühere Verwaltungsratspräsident des Schweizer Metallunternehmens Baoshida Swissmetal ist wegen ungetreuer Geschäftsführung in einem vereinfachten Verfahren zu 24 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt worden. Der Chinese habe sich verpflichtet, der Firma fast 20,5 Mio. Franken (18,3 Mio. Euro) zurückzahlen.

Der Verurteilte wurde zudem für fünf Jahre des Landes verwiesen, wie Maurice Paronitti, Richter am Wirtschaftsgericht Berner Jura-Seeland, einen Bericht der Tageszeitung „Journal du Jura“ vom Freitag bestätigte.

Der Verurteilte hat bereits mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht. Er habe die Existenz der Firma, die 160 Mitarbeiter in Reconvilier und Dornach beschäftigte, aufs Spiel gesetzt. Baoshida Swissmetal befindet sich derzeit bis am 22. Juli in Nachlassstundung.

Ein Schweizer Industrieller will das Unternehmen für 9 Mio. Franken kaufen. Der Deal wird aber durch den Hauptgläubiger, die China Development Bank (CDB), blockiert. Bei dieser Bank hatte der frühere Verwaltungsratspräsident ein Darlehen von 15 Mio. Euro aufgenommen.