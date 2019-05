May-Rücktritt - EU-Position unverändert - Juncker würdigt May

Brüssel/London (APA) - Die EU-Kommission hat nach der Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May klar gemacht, dass sich die Position der EU zum Brexit nicht verändert. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker würdigte May als „Frau von Mut“. Er wolle weiter mit ihr in Kontakt bleiben, sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel.

Juncker habe die Rücktrittsankündigung von May „ohne persönliche Freude“ verfolgt, sagte die Sprecherin. „Der Präsident hat die Zusammenarbeit mit Premierministerin May gemocht und sehr geschätzt.“ May sei „eine Frau von Mut“, für die Juncker „großen Respekt“ habe.

Der EU-Kommissionschef werde ebenso jeden neuen britischen Premierminister respektieren und zu diesem Arbeitsbeziehungen aufbauen, „wer auch immer es sein wird, und ohne seine Unterredungen mit Premierministerin May zu stoppen“.

Inhaltlich gebe es „keine Änderungen“ der EU zum Brexit. „Wir haben unsere Position zum Austrittsabkommen und zur politischen Erklärung (über die künftigen Beziehungen) klar gemacht“, sagte die Sprecherin. Dies gelte auch für den Rat der 27 verbleibenden EU-Staaten. Die EU-Kommission stehe für jeden neuen britischen Premier zur Verfügung.