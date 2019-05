May-Rücktritt - Irland erwartet keinen besseren Brexit-Deal

London (APA/Reuters) - Irland rechnet nicht damit, dass die EU einem neuen britischen Premierminister einen besseren Brexit-Deal anbieten wird als Theresa May. Das sagte der irische Außenminister Simon Coveney am Freitag im Radio.

Ein Vertreter des französischen Präsidenten Emmanuel Macron äußerte sich bedeckt zu den möglichen Folgen des geplanten Rücktritts von Theresa May. Allerdings sei es entscheidend, dass die EU-Institutionen funktionierten. Die EU brauche rasch Aufklärung darüber, wie die nächsten Schritte Großbritanniens aussähen. Um über die Folgen von Mays Entscheidung zu spekulieren, sei es noch zu früh.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt die Entscheidung Mays „mit Respekt“ zur Kenntnis, wie eine Regierungssprecherin in Berlin sagte. Das weitere Vorgehen beim Brexit hänge nun von den innenpolitischen Entwicklungen in Großbritannien ab, wozu die deutsche Regierung keine Stellung nehme. Deutschland wünsche auch weiterhin einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Erforderlich dafür sei eine erfolgreiche Abstimmung im britischen Unterhaus.

Die britische Premierministerin May hatte am Freitag ihren Rücktritt angekündigt. Den Parteivorsitz will die Konservative am 7. Juni abgeben und als Regierungschefin im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist.