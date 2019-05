Neuwahl: EGB begrüßt Koalitionsbruch in Österreich

Wien (APA) - Der Europäische Gewerkschaftskongress in Wien hat Freitag zum Abschluss seiner Tagung in einer Dringlichkeitsresolution den Koalitionsbruch in Österreich begrüßt. Die türkis-blaue Regierung sei während des Ratsvorsitzes 2018 ein Hindernis für sozialen Fortschritt in der EU gewesen.

Rechte, Nationalisten und Populisten würden die Menschen ausbeuten. Dagegen seien es die Gewerkschaften, die die Sorgen der Menschen ernst nehmen und für ein soziales Europa kämpften, heißt es in der Resolution.

Bei dem seit Dienstag laufenden Kongress war die aufgrund des Strache-Videos ausgebrochene Regierungskrise mit der folgenden Abberufung der blauen Koalitionsriege ein fast durchgängiges Thema gewesen. Von österreichischer Seite hatten Bundespräsident Alexander van der Bellen, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian ihre Sorge über die Entwicklung ausgedrückt.