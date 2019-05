R20 - Schwarzenegger trifft Van der Bellen und Kurz

Wien (APA) - Arnold Schwarzenegger wird vor seinem „R20 Austrian World Summit“ am Dienstag in Wien Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) treffen. Der Bundespräsident übernahm zudem den Ehrenschutz für die Veranstaltung, zu der auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg kommen wird.

Schwarzenegger wird - Stand Freitagmittag - am Montag um 19.15 Uhr in das Bundeskanzleramt kommen. Am Dienstag in der Früh gibt es dann einen Termin beim Bundespräsidenten in der Hofburg. Van der Bellen war in die Vorbereitungen des „R20“ seines „Klimaschutz-Partners“ Schwarzenegger eng eingebunden. Zu der Veranstaltung reist auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres an.

Nicht zuletzt aufgrund der populären Namen ist der „R20“ heuer ein Publikumsmagnet. Da der Ansturm auf die Karten für den Summit das Fassungsvermögen weit übersteigt, haben die Organisatoren beschlossen, auch einen „Climate Kirtag“ auf dem Wiener Heldenplatz zu veranstalten. „Arnold Schwarzenegger möchte möglichst viele Menschen für den Klimaschutz begeistern“, sagte Organisatorin Monika Langthaler.

Bei dem Kirtag werden dann ab 15.00 Uhr unter anderem bei freiem Eintritt etwa Conchita Wurst, Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern auftreten. Schwarzenegger und Thunberg werden auf der Bühne Reden halten. Daneben gibt es aber auch jede Menge Info-Boxen zum Klimaschutz. Öko ist das Fest auch bei der Kulinarik: Es werden ausschließlich Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion verkauft. Zu erstehen sind erstmals auch Merchandise-Artikel - mit dem Erlös wird dann wiederum ein Klimaprojekt unterstützt. Der Kirtag wird von den Organisatoren bewusst positiv „und nicht als Trauerfall“ ausgelegt.

Vor dem Kirtag erörtern in der Hofburg Politiker, Experten und Prominente mit den rund 1.200 Besuchern aus 30 Nationen das Thema „Klimafinanzierung“. Dabei wird aber „nicht nur über die Zukunft unseres Planeten diskutiert, sondern gezeigt, was konkret schon alles möglich ist“, hieß es seitens der Organisatoren. Dies wird auch anhand von zehn Best Practice-Beispiele vorgestellt.

Zwar ist wegen der politischen Umständen nicht ganz klar, ob Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) oder Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) teilnehmen werden, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der auch den Ehrenschutz übernommen hat, wird aber auf jeden Fall kommen. International werden neben Guterres auch die Präsidenten aus Nepal, Ungarn, Mosambik, Ghana und Lettland sowie Minister aus Deutschland, Kenia und Mosambik erwartet.