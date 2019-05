Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 27.05. bis 02.06.

Wien (APA) - Das Auseinanderbrechen der türkis-blauen Regierung und die sonntägigen Ergebnisse der EU-Wahlen dominieren die Berichterstattung, auch in der Wirtschaftspolitik. Einige Presse-Events fielen den Ereignissen schon zum Opfer. Plangemäß kommen von den Börsenfirmen die Zwischenberichte: Diese Woche von EVN, Strabag, Porr, Immofinanz, Semperit und anderen.

Digitalisierungs- und Standortthemen, wohl aber auch aktuelle politische Themen, besprechen am Montag in Diskussionsrunden Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und die Konzernspitzen von Telekom Austria (Thomas Arnoldner) und Infineon (Sabine Herlitschka). Universität Wien und S beschäftigten sich mit der Arbeitswelt von morgen. In Tirol stellt Landeshauptmann Günther Platter neueste Tourismuszahlen vor, er wird in seiner Pressekonferenz der innenpolitischen Causa Prima ebenfalls nicht entkommen. Quartalszahlen kommen von s Immo und Rath.

Der Dienstag beginnt in Wien mit Erstquartalszahlen von Semperit, Immofinanz, Porr, UBM, Warimpex. An aktuellen Konjunkturberichten sind das Euro-Geschäftsklima, der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex, die EZB-Kreditvergabestatistik, das Schweizer BIP und das US-Verbrauchervertrauen zu erwarten.

Große Börsenfirmen wie Strabag und EVN legen am Mittwoch ihre Quartals- bzw. Halbjahreszahlen vor, ebenso Immofinanz und der Börsenneuling Marinomed. Auch etwas konjunkturlastig startet der Tag: Vom Wifo wird der Wirtschaftsverlauf des ersten Quartals berichtet, die Statistik Austria hat die Ergebnisse im Wintertourismus. Der Handelsverband hat eine Online-Handelsstudie erarbeitet. Freunde und Fans können sich von der verstorbenen Formel-1-Größe Niki Lauda verabschieden. Der Ex-Rennfahrer und -Luftfahrtunternehmer wird im Stephansdom aufgebahrt, mittags gibt es ein Requiem.

Am Donnerstag ist Feiertag (Christi Himmelfahrt). Heuer findet erstmals ein Handel an der Börse Wien statt. Aus den USA werden BIP-Schätzungen und Arbeitslosenzahlen berichtet.

Der Freitag, zumindest aus aktueller Sicht ein typischer Fenstertag, steht ganz im Zeichen internationaler Konjunkturberichte - von den Ausgaben und Einkommen der amerikanischen Haushalte über das italienische BIP bis zu Verbraucher-Indizes diesseits und jenseits des Atlantiks. Eine Fitch-Ratingüberprüfung könnte es auch für Österreich geben.

WIEN

* WI WB Bekanntgabe s Immo AG „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe Rath AG „Bericht 1. Quartal“

- 11:30 WI PK ecoplus „Präsentation der neuen Kampagne“ mit LR Bohuslav (ÖVP), GF Miernicki und Danninger

- 18:00 WI II XI Podiumsdiskussion Universität Wien „Semesterfrage: Wie werden wir morgen arbeiten?“ u.a. mit AMS-Vorstand Kopf, Schönauer (FORBA), Mahlodji (Whatchado-Gründer), Zehetner (Personalchefin A1 Telekom Austria Group) https://tinyurl.com/y3pm8ekl

- 18:30 WI II IT Veranstaltung Trend, Alpbacher Finanzsymposium „Welche Standortvorteile Österreich der digitalisierten Welt bieten muss „ u.a. mit Wirtschaftsministerin Schramböck, Vorstandsvors. Herlitschka (Infineon), CEO Arnoldner (Telekom Austria), CEO Kern (wikifolio.com) (Anmeldung erforderlich)

TIROL

Innsbruck

* 11:00 WI CI PK „Winterbilanz und Sommerausblick des Tiroler Tourismus“ mit LH Platter (ÖVP), Phleps (Geschäftsführer Tirol Werbung), Hackl (Spartenobmann Tourismus WK Tirol)

EUROPÄISCHE UNION

- 10:00 AA WA EU-Außenhandelsrat

- 10:00 WA AA EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (27.-28.5.) (Binnenmarkt)

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Semperit AG Holding „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe UBM Development AG „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe Porr AG „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe Immofinanz AG „Ergebnis 1. Quartal“ - abends, nach Börsenschluss

* WI WB Bekanntgabe Warimpex „Ergebnis 1. Quartal“

- 09:00 WI II Finanzausschuss des Nationalrates

* 09:00 WI CI Bekanntgabe Statistik Austria „Straßengüterverkehr 2018“

* 09:30 WI WA PK Incrementum AG „Report In Gold we Trust 2019“ mit Stöferle, Valek http://www.ingoldwetrust.li/

* 10:00 WI Bekanntgabe Bank Austria „Einkaufsmanagerindex Mai“

- 10:30 WI CI PG Verkehrsbüro „Luftige Camping-Innovationen, City-Camping und die neuen Camping-Trends“ mit Fikota (Leiter Campingplätze Wien), CEO Rammer (Gentletent)

- 14:00 WI II CI Wirtschafts-, Industrie- und Energieausschuss des Nationalrates

SALZBURG

- 19:00 WI CI PG Salzburg Airport „Eröffnung der generalsanierten Piste mit erster Landung“ mit u.a. Geschäftsführerin Ganghofer

WIEN

- WI WB Bekanntgabe Immofinanz AG „Finanzbericht zum 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe Burgenland Holding AG „Ergebnis 1. Halbjahr 2018/19“ (per 31.3.)

* WI WB Bekanntgabe Marinomed „Ergebnis 1. Quartal“

* SI CI WI Abschied von Niki Lauda - 08:00-12:00 Öffentliche Aufbahrung - 13:00 Feierliches Requiem (anschl. nicht-öffentliche Beisetzung im engsten Familienkreis)

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Strabag SE „Zwischenbericht 1. Quartal“

* 09:00 WI WB PK EVN „Ergebnis 1. Halbjahr 2018/19“ mit Vorstandssprecher Szyszkowitz, Vorstand Mittermayer - 08.00 Ergebnis-Bekanntgabe

* 09:00 WI CI Bekanntgabe Statistik Austria „Tourismus-Zahlen April“ (Ankünfte und Nächtigungen) sowie Winterhalbjahr (November bis April)

* 09:00 WI Veröffentlichung Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) „BIP 1. Quartal im Detail“

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria „Schienengüterverkehr 2018“

* 09:15 WI IT PG und Studienpräsentation Handelsverband zu Online-Handel mit GF Will (Handelsverband), Country Dir. Antlanger-Winter (Google), CEO Kacnik-Süss (MindTake Research)

- 10:00 WI WB IT o HV Telekom Austria - u.a. Wahlen in den Aufsichtsrat

- 10:30 WI PG IG Milch „Missstände am Milchmarkt gefährden Konsumenten und Klima“ mit Obmann Grünzweil, Halbmayer (ehem GF Freie Milch Austria), Furtüller (ehem. GF BIo Molkerei)

WIEN

- WI WB „Christi Himmelfahrt“: Heuer erstmals Handel an der Börse Wien

SCHWEIZ

Zürich

- WI WA WB Börse Zürich feiertagsbedingt geschlossen

USA

Washington

* 14:30 WA WB Bekanntgabe „US-BIP 1. Quartal (2. Schätzung)“

WIEN/GROSSBRITANNIEN/DEUTSCHLAND

- WI WA AA Mögliche Ratingüberprüfungen für ÖSTERREICH (Fitch), Bulgarien (S&P), Irland (S&P), Lettland (Moody‘s), Liechtenstein (S&P)