Kanu: Schwarz/Lehaci beim Weltcup in Poznan im 500-m-Finale

Posen (Poznan) (APA) - Die österreichischen Flachwasser-Kanutinnen Viktoria Schwarz/Roxana Lehaci sind am Freitag beim Weltcup in Poznan in Polen ins Kajak-Finale über 500 m eingezogen. In ihrem Vorlauf wie im Semifinale erreichten die beiden Oberösterreicherinnen Rang drei. Der Endlauf ist für Samstag (13.16 Uhr) angesetzt. Noch für Freitag (17.00 Uhr) war für die beiden der Vorlauf über 200 m angesetzt.

„Wir sind zufrieden mit unserer Leistung, denn man hat nicht davon ausgehen können, dass es nach meiner Schulter-OP schon so gut läuft“, sagte Lehaci. Sie sieht noch Reserven, wie auch Schwarz: „Wir sind noch nicht auf dem Level, wo wir schon waren und daher auch zu verhalten gefahren. Uns fehlt es an Rennpraxis aber wir werden das Finale aggressiver angehen.“

Manfred Pallinger schaffte im Canadier-Einer über 1.000 m den Sprung ins Semifinale, schied da aber aus. Am Samstag bestreitet er das 200-m-Semifinale. Para-Kanute Mendy Swoboda hatte am Dienstag in der Klasse KL2 in Poznan EM-Silber über 200 m geholt und erreichte nun im KL2 auch das Weltcup-Finale.