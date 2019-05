„Oper rund um“ in Waidhofen/Ybbs mit „Die Hochzeit des Figaro“

Waidhofen a.d. Ybbs (APA) - Das Bundesrealgymnasium im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs ist heuer Schauplatz der achten Auflage von „Oper rund um“. Gezeigt wird „Die Hochzeit des Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart, die Premiere steigt am 18. Juli. Regie führt Anna Katharina Bernreitner, die laut einer Aussendung selbst acht Jahre lang Schülerin am Bundesrealgymnasium war und vor 15 Jahren dort maturiert hat.

Bei „Oper rund um“ wird jeden Sommer ein anderer ungewöhnlicher Ort in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Das Stück spielt nicht im Schloss des Grafen Almaviva, sondern in einer modernen Bildungsstätte. „Im ursprünglichen Stück hat der Graf viele Untergebene. Wir haben uns überlegt, wo es heute noch ein ähnliches Machtgefüge gibt. Das hat uns auf die Idee mit der Schule gebracht“, sagte Bernreitner. „Der Graf wird zum Direktor, seine Diener zu Lehrern und Cherubino zu einem verliebten Schüler.“

Mit Barbara Angermaier als Susanna und Ivan Zinoviev als Figaro stehen der Aussendung zufolge zwei bewährte „Oper rund um“-Mitglieder auf der Bühne. Peter Kubik spielt den Grafen, Irena Krsteska die Gräfin, Christina Sidak den Cherubino und Veronika Dünser die Marcellina. Die musikalische Leitung übernehmen Raphael Schluesselberg und Viktor Mitrevski, das Orchester ist das Vienna Ensemble.

(S E R V I C E - „Oper rund um“, „Die Hochzeit des Figaro“ in Waidhofen a.d. Ybbs, Bundesrealgymnasium, Schillerplatz 1. Premiere am 18.7., weitere Vorstellungen am 20., 21., 25., 27. und 28. Juli (jeweils 19.00 Uhr), Tickets beim Tourismusbüro Waidhofen und unter www.oeticket.com)