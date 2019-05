„Cakeism“, Einhörner und Boris - Auf was sich EU nach May einstellt

Brüssel/London (APA) - Die tränenreiche Rücktrittserklärung der britischen Premierministerin Theresa May ist auch in Brüssel ohne Freude aufgenommen worden. Denn leichter dürfte das Bemühen um einen geordneten EU-Ausstieg der Briten damit nicht werden - der „harte Brexit“ rückt ein Stück näher. Wer immer Mays Nachfolger wird, er oder sie dürfte wahrscheinlich nicht mehr aus dem Lager der „Remainer“ kommen.

Als möglicher Nachfolger der glücklosen May wird unter anderen Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson gehandelt. Auch andere Hardliner und konservative Parteimitglieder werden als potenzielle Kandidaten gesehen, etwa der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab.

Die EU-Kommission stellte am Freitag umgehend klar, dass sich die Position der EU zu dem im November mit Großbritannien abgeschlossenen Austrittsdeal nicht ändert. May hatte drei Mal erfolglos versucht, den Deal durchs britische Parlament zu bringen und war sowohl in ihrer eigenen Konservativen Partei als auch am Widerstand der oppositionellen Labour Party gescheitert.

Dass May ausgerechnet am Tag nach der Europawahl im Vereinigten Königreich ihren Rücktritt ankündigt, bei der beiden etablierten Parteien ein Fiasko droht und die Brexit-Partei von Nigel Farage einen Triumph einfahren dürfte, ist bemerkenswert. Denn eigentlich hätte Großbritannien schon am 29. März aus der EU austreten und gar nicht mehr an den EU-Wahlen teilnehmen sollen. Wegen der Blockade in Großbritannien hat die EU einen Brexit-Aufschub bis 31. Oktober gewährt, dafür musste Großbritannien aber an den - in den Augen der Brexiteers verhassten - Europawahlen teilnehmen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe die Rücktrittsankündigung von May „ohne persönliche Freude“ verfolgt, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde. „Der Präsident hat die Zusammenarbeit mit Premierministerin May gemocht und sehr geschätzt.“ May sei „eine Frau von Mut“, für die Juncker „großen Respekt“ habe. Der EU-Kommissionschef werde ebenso jeden neuen britischen Premierminister respektieren und zu diesem Arbeitsbeziehungen aufbauen, „wer auch immer es sein wird, und ohne seine Unterredungen mit Premierministerin May zu stoppen“.

EU-Diplomaten gehen davon aus, dass die Nachfolgeregelung unter den britischen Konservativen nicht rasch über die Bühne geht. Für einen neuen Premierminister, der dann nach der Sommerpause seine Wünsche in Brüssel vorbringen dürfte, bliebe die Zeit bis zum Ablauf der Brexit-Frist Ende Oktober sehr kurz. Dies würde für einen neuerlichen Aufschub sprechen, da muss aber auch die EU mitspielen.

Ein harter Brexit zu Halloween wäre aber sehr wohl möglich, wenn Mays Nachfolger einen ungeordneten Austritt wolle, sagte ein Insider. Doch wird daran erinnert, dass auch May eines besseren Besseren belehrt worden sei. Sie habe am Anfang der Verhandlungen erklärt, „no deal“ wäre besser als ein „bad deal“, habe dann aber doch alles getan, um einen ungeordneten, chaotischen EU-Austritt abzuwenden.

In Brüssel wird fest damit gerechnet, dass Mays Nachfolger versuchen wird, den „Backstop“ - die Garantieklausel im Brexit-Abkommen für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland - wieder aufzumachen. Denn sie bindet das Vereinigte Königreich - theoretisch für unbefristete Zeit - an die Zollunion mit der EU und verhindert, dass Großbritannien eigene Handelsabkommen mit dem Rest der Welt abschließen kann.

„Ein neuer Premierminister und wahrscheinlich die Rückkehr von Cakeism, Einhörnern und Kirschen-Picken“, twitterte der Politik-Experte Fabian Zuleeg vom Brüsseler „European Policy Centre“. Kirschen-Picken ist die englische Variante des Rosinenpickens, bei der man nur die eigenen Vorteile im Auge hat. Mit „Einhörnern“ sind jede Menge unrealistische Ziele gemeint. Und der Begriff „Cakeism“ ist eine Anspielung auf das englische Sprichwort „You can‘t have your cake and eat it“, was auf Deutsch so viel heißt wie: „Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen.“