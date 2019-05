Florjan und Cvetka Lipus absolvieren Vater-Tochter-Lesung

Salzburg (APA) - Zu einem ungewöhnlichen Termin lädt morgen, Samstag, das noch bis Sonntag laufende Literaturfest Salzburg: Staatspreisträger Florjan Lipus (82) und die 1966 geborene Lyrikerin Cvetka Lipus absolvieren mit ihren neuen Büchern in der Panoramabar der Stadtbibliothek eine Vater-Tochter-Lesung.

Es sind schmale Bände, die die beiden jüngst vorgelegt haben. In „Schotter“ lässt Florjan Lipus Dorfbewohner einen „Gedächtnismarsch“ in ein Konzentrationslager antreten, in das einst zahlreiche Frauen des Dorfes deportiert wurden. Dabei fließen mehrere zeitliche Ebenen ineinander. In der Auseinandersetzung mit dem einst Geschehenen entsteht eine eindringliche Warnung vor dem Kommenden. Seine ebenfalls auf Slowenisch schreibende und mehrfach ausgezeichnete Tochter Cvetka hat mit „Komm, schnüren wir die Knochen“ ihren bereits sechsten Lyrikband vorgelegt. Die im Titel angesprochenen Knochen sind ständig präsent - mal abgenagt, mal freigelegt, mal knirschend. Wenn sie sich mit der conditio humana beschäftigt, setzt sie gleich den Bohrer an und geht ohne lindernde Schmerzmittel in die Tiefe: „Geh mir nicht zu Rilke, wenn alles reißt, sich auflöst, zerfällt (...)“

(S E R V I C E - Cvetka Lipus: „Komm, schnüren wir die Knochen. Gedichte“, Deutsch von Klaus Detlef Olof, Otto Müller Verlag, 120 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-7013-1269-6; Florjan Lipus: „Schotter“, Deutsch von Johann Strutz, Jung und Jung, 140 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-99027-229-9; Lesung am 25.5., 11 Uhr, in der Panoramabar der Stadtbibliothek Salzburg, Moderation: Dominic Srienc. www.literaturfest-salzburg.at)