Total will Milliarden-Anteil an kasachischem Ölfeld verkaufen

London/Moskau/La Defense (APA/Reuters) - Der französische Energieriese Total will seinen Anteil am gigantischen Kaschagan-Ölfeld in Kasachstan verkaufen. Es geht um etwa ein Drittel des 16,8-Prozent-Anteils am Ölvorkommen, Total erhofft sich bis zu 4 Mrd. Dollar (3,6 Mrd. Euro) Erlös. Gespräche mit einem chinesischen Kaufinteressenten seien aber gescheitert.

Kaschagan ist eines der weltgrößten Ölfelder mit 400.000 Barrel Fördermenge pro Tag.

