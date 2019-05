EU-Wahl - Zweitägiger Urnengang in Tschechien begonnen

Prag (APA) - In Tschechien hat am Freitagnachmittag die zweitägige EU-Wahl begonnen. Die Wahllokale öffneten um 14.00 Uhr. Mehr als acht Millionen stimmberechtigte Wähler sind aufgerufen, über ihre 21 Europaabgeordneten zu entscheiden. Ministerpräsident Andrej Babis mit seiner liberalen Protestbewegung ANO gilt als klarer Favorit der Abstimmung.

Erst mit großem Abstand folgen in Umfragen die konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) und die Piraten. Andere Parteien können nur mit einstelligen Ergebnissen rechnen, wobei mehrere von ihnen nur knapp an der fünfprozentigen Wahlhürde liegen, etwa die mitregierenden Sozialdemokraten (CSSD). Die liberalkonservative TOP 09, deren Ehrenvorsitzender Karel Schwarzenberg ist, ist für die EU-Wahl eine gemeinsame Liste mit der Bürgermeisterpartei (STAN) eingegangen, um nicht an der Wahlhürde zu scheitern.

Der erste Wahltag endet am späten Freitagabend. Fortgesetzt wird die Abstimmung am Samstag ab 8.00 Uhr und dauert dann bis 14.00 Uhr. Gleich danach wird die Auszählung der Stimmen beginnen, allerdings werden die Ergebnisse erst am Sonntag um 23.00 Uhr veröffentlicht, nach Wahlschluss im letzten Mitgliedsstaat (Italien).