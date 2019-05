May-Rücktritt: Kurz hofft auf Sieg der Vernunft und geordneten Brexit

Wien/London (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hofft nach der Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, dass sich im Vereinigten Königreich „die Vernunft durchsetzen und ihr Nachfolger für einen geordneten Brexit sorgen“ werde. Das erklärte Kurz am Freitag auf Twitter.

Der Bundeskanzler wünschte May, die er als prinzipientreue und willensstarke Politikerin kennengelernt habe, die ihr Land „in einer Zeit großer Unsicherheit“ geführt habe, alles Gute.

May hatte am Freitagvormittag angekündigt, am 7. Juni vom Vorsitz ihrer Konservativen Partei zurückzutreten, was nach der Regelung ihrer Nachfolge auch einen Wechsel an der britischen Regierungsspitze mit sich bringen wird.