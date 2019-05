Europas Leitbörsen im Verlauf mit Kursgewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Verlauf weiterhin fester notiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 gewann 0,90 Prozent auf 3.357,23 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 14 Uhr mit 12.052,79 Punkten und plus 0,84 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London stieg um 0,79 Prozent und steht nun bei 7.288,37 Stellen.

Auf dem Konjunkturdatenkalender stehen heute lediglich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Unterdessen blickten die Anleger nach London: Die britische Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, am 7. Juni ihren Posten als Chefin der Konservativen Partei zu räumen, um den Weg freizumachen für die Wahl eines Nachfolgers. Die Rücktrittserklärung zog jedoch keine sichtbaren Kursreaktionen auf den Aktienmärkten nach sich.

Aus Branchensicht erholten sich zahlreiche Werte der Automobilbranche etwas von den Verlusten der Vortage. Die Anteilsscheine von Volkswagen legten 0,9 Prozent zu und jene von Daimler gewannen 0,8 Prozent. Aktien von Autobauern waren in den vergangenen Tagen besonders unter Druck geraten, als der Zollkonflikt zwischen den USA und China wieder hochgekocht war.

In Paris stachen die Papiere des Lebensmittelhändlers Casino mit einem Kursplus von 9,4 Prozent hervor. Die Muttergesellschaft Rallye hat sich unter gerichtlichen Schutz stellen lassen, um die Verschuldung neu ordnen zu können. Die finanzielle Schieflage von Rallye ist am Freitag an den Casino-Aktionären hingegen abgeprallt, nachdem die Aktien am Vortag deutlich verloren hatten.

In Kopenhagen verloren die Aktien von Moeller Maersk rund 2,81 Prozent. Dem weltgrößten Schifffahrtskonzern macht der Handelsstreit zwischen den USA und China zu schaffen: Maersk fuhr im ersten Quartal einen Verlust von 656 Mio. Dollar ein.

Um 0,8 Prozent bergab ging es mit den Papieren von Julius Bär in Zürich. Die Schweizer Bank konnte die verwalteten Vermögen im ersten Quartal zwar auf einen neuen Rekordstand steigern. Gleichzeitig stockte jedoch der Neugeldzufluss.

