Vucic kündigte „starke“ Maßnahmen gegen Prishtina an

Belgrad/Prishtina (Pristina) (APA) - Serbien hat nach Angaben von Präsident Aleksandar Vucic „starke und scharfe“ Maßnahmen gegen den Kosovo vorbereitet, um auf die im vergangenen November erfolgten drastischen Zollerhöhungen auf Waren aus Serbien zu reagieren. Bei einem Treffen mit Serbenpolitikern aus dem Kosovo machte Vucic am Freitag in Belgrad aber keine näheren Angaben.

Vucic sagte lediglich, dass die Maßnahmen nicht vor Juli in Kraft treten werden. Es sei seine Aufgabe, zuvor bei einem für Anfang Juli in Paris geplanten Treffen der Westbalkanstaaten darüber die Vertreter Europas, den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, zu informieren. Das Pariser Treffen ist eine Fortsetzung jenes Treffens, das Ende April von Merkel und Macron in Paris organisiert worden war. Im Mittelpunkt stand die Kosovo-Frage.

Laut früheren Medienberichten verzichtete Belgrad auf ein zuvor angekündigtes Schiedsverfahren gegen den Kosovo. Wie die regierungsnahe serbische Tageszeitung „Vecernje novosti“ am Donnerstag berichtete, könnte eine Beschwerde gegen die Republik Kosovo als deren Anerkennung als unabhängiger Staat gedeutet werden, was Belgrad vermeiden will.

Vucic bekräftigte auch seinen Standpunkt, dass der von der EU initiierte Normalisierungsdialog zwischen Belgrad und Prishtina, der seit langem auf Eis liegt, nicht fortgesetzt werden könne, solange die kosovarischen Zölle in Kraft seien.