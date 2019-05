Klima-Demo - Hunderte demonstrierten vor Vorarlberger Landhaus

Bregenz (APA) - Im Rahmen der zweiten weltweiten „FridaysForFuture“-Proteste für mehr Klimaschutz sind am Freitag auch in Bregenz Jugendliche auf die Straße gegangen. Laut Polizeiangaben rund 650 bis 700 Personen, größtenteils Schüler, zogen unter dem Motto „Raise your voice. Not the sea level“ vom Bregenzer Bahnhof auf den Vorplatz des Vorarlberger Landhauses, wo die Schlusskundgebung stattfand.

Die Klima-Aktivisten machten mit Plakaten auf ihre Anliegen aufmerksam, auf diesen war unter anderem zu lesen „Spread love, not CO2“, „Opa, was ist ein Schneemann?“ oder „Summer is coming“. Pünktlich zur EU-Wahl wolle man darauf aufmerksam machen, „dass die EU-Wahl eine Klimawahl“ ist, so die Organisatoren.

„Unser Hauptziel ist ein Umdenken der Politiker. Sie sollen uns als Jugend ernst nehmen“, betonte Veranstalter Aaron Wölfling gegenüber der APA. Er sprach von 1.000 bis 1.200 Teilnehmern. Man fordere die Ausrufung des Klimanotstands und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. An der ersten „FridaysForFuture“-Demonstration in Bregenz Mitte März hatten laut Polizeiangaben bis zu 1.500 Jugendliche teilgenommen.