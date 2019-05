Klima-Demo - Rund 2.000 Teilnehmer in Linz

Linz (APA) - Laut Polizei haben rund 2.000 Schüler am Freitag an der Klimademo in Linz teilgenommen. Waren sie bei der letzten großen Fridays-for-Future-Demo Mitte März im strömenden Regen gestanden, kamen diesen Freitag so manche Demo-Teilnehmer ins Schwitzen.

Mit Transparenten und Fahnen auf denen u.a. stand „Klimastreik“ oder „Fehlstunden verkraften wir, den Klimawandel nicht“ marschierte der Zug vom Hauptplatz über die Nibelungenbrücke, das Urfahranermarkt Gelände und die Donaulände wieder zurück über die Donau bis zum Landhaus, wo die Schlusskundgebung stattfand. Die Polizei lobte die Demonstranten als sehr friedlich, es habe keinerlei Zwischenfälle gegeben.