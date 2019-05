Golf: Schwab auf Europa-Tour in Dänemark vorerst klar in Front

Farsö (APA) - Der Steirer Matthias Schwab hat sich am Freitag beim Turnier der Golf-Europa-Tour in Dänemark auf Runde zwei zumindest vorerst in Führung gesetzt. Dem 24-Jährigen gelang auf dem Par71-Kurs eine 66er-Runde, womit er bei gesamt acht unter Par und drei Schlägen Vorsprung hielt. Schwab hatte einen früheren Abschlag, am frühen Nachmittag waren aber schon alle Profis auf ihrer Runde oder im Clubhaus.

Die Startzeit des Burgenländers Bernd Wiesberger in Farsö war 13.30 Uhr, er hatte mit Schwab nach der ersten Runde den geteilten zwölften Platz belegt.