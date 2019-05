Klima-Demo - Tausende Jugendliche demonstrierten in Frankreich

Wien/Österreich-weit (APA/dpa) - In Frankreich sind kurz vor der Europawahl wieder Tausende Jugendliche für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich unter anderem am Freitagmittag an der Pariser Oper im Stadtzentrum der französischen Hauptstadt. Sie beteiligten sich damit am zweiten sogenannten globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung.

Die Straßen um die Pariser Oper waren weiträumig abgesperrt. Abschließend marschierten die überwiegend jungen Demonstranten weiter durch die Stadt. Zuvor hatten einige von ihnen das offizielle Porträt des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem Pariser Rathaus entfernt, um ein Zeichen gegen die Klimapolitik der Regierung zu setzen.

Auf den Schildern der Demonstranten stand zum Beispiel „Ich bin Klima“ (frz.: „Je suis Climat“) oder „Rettet alle Bienen“. Auch in anderen Städten wie Straßburg, Montpellier, Toulouse oder Bordeaux gingen Jugendliche auf die Straße.

Die Bewegung geht auf die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg zurück, die seit August 2018 freitags für besseren Klimaschutz demonstriert. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen inspiriert. Am 15. März gab es schon einmal einen globalen Aufruf zu den Protesten, damals waren mehr als 2000 Kundgebungen in mehr als 120 Staaten angekündigt.