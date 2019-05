Kreml: Russisch-britische Beziehungen in Mays Amtzeit „schwierig“

Moskau/London (APA/AFP) - Der Kreml hat am Freitag verhalten auf die Rücktrittsankündigung der britischen Premierministerin Theresa May reagiert. Die Beziehungen der Länder hätten während der Amtszeit Mays „sehr schwierige Zeiten“ durchlebt, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow, am Freitag.

Er könne sich nicht daran erinnern, dass May zu einer Entwicklung der bilateralen Beziehungen beigetragen habe. Russland verfolge den Brexit-Prozess mit „großer Aufmerksamkeit“, denn die EU sei der wichtigste Handelspartner des Landes.

May hatte am Freitag ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie werde als Parteichefin der Konservativen am 7. Juni zurücktreten, nachdem es ihr nicht gelungen sei, das Parlament von ihrem Brexit-Abkommen zu überzeugen, sagte sie. Mit dem Rücktritt vom Parteivorsitz gibt May in der Folge auch ihr Amt als Regierungschefin auf.

Der parteiinterne Prozess um ihre Nachfolge soll May zufolge in der Woche ab dem 10. Juni beginnen. Das Rennen um den Parteivorsitz dürfte einige Wochen dauern. May bleibt in dieser Phase kommissarisch als Regierungschefin im Amt. Nach Angaben ihrer Partei soll ihr Nachfolger als Partei- und Regierungschef bis zum 20. Juli feststehen.

Die Beziehungen zwischen London und Moskau sind seit dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien, für den die britische Regierung Moskau verantwortlich macht, auf einem Tiefpunkt.