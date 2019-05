Klima-Demo - 14 Demos landesweit in der Türkei

Wien/Österreich-weit (APA/dpa) - In der Türkei wächst das Interesse an den globalen Jugend-Protesten gegen den Klimawandel. In Istanbul kamen am Freitag rund 80 Kinder und Jugendliche zu einer Kundgebung im Macka-Park. Bei der ersten Auflage der Veranstaltung am 15. März waren es noch deutlich weniger.

Die Teilnehmer trugen Plakate mit Slogans wie „Hey, Erwachsene, die Klimakrise ist euer Werk, der Klimastreik unseres.“ Dem globalen Netzwerk „FridaysforFuture“ zufolge sollte es Kundgebungen in insgesamt 14 türkischen Städten geben.

Gestartet wurde die Serie von Demonstrationen in der größten Stadt des Landes von dem zwölfjährigen Atlas Sarrafoglu, wie er und seine Mutter der Deutschen Presse-Agentur sagten. „Im letzten Jahr habe ich Greta Thunberg zugehört, da habe ich angefangen, mir Sorgen um unsere Zukunft zu machen“, sagte Atlas.

Seine Mutter ergänzte, er habe im März zum ersten globalen Klima-Streik in Istanbul gehen wollen. „Als er gehört hat, dass bisher keiner geplant ist, hat er gesagt: Dann starte ich die Proteste eben.“ Er habe eine Facebook-Seite für die Veranstaltung angelegt und im Radiosender Acik ein Interview gegeben. Acik wurde mitbegründet von dem prominenten Umweltaktivisten Ömer Madra.

Madra kam auch zu der Veranstaltung in Istanbul. „Das ist größer als erwartet“, freute er sich. In der Türkei gebe es noch wenige solche Veranstaltungen. Da seien vor allem die Medien verantwortlich, die das Thema nicht für wichtig hielten. Auf die Frage, ob die Regierung genug tue, sagte Madra: „Bringen Sie mich nicht zum Lachen.“