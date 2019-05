Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1)

Großbritanniens Premier-Ministerin May tritt am 7. Juni zurück

London - Die britische Premier-Ministerin Theresa May gibt auf. Am 7. Juni tritt sie zuerst als Chefin der Konservativen Partei zurück. Dann soll ein Nachfolger für sie gesucht werden. Wenn der neue Chef der Konservativen gefunden ist, soll er auch Premier-Minister werden. Bis dahin will May Premier-Ministerin bleiben.

May hatte mit der EU einen Vertrag für einen geordneten Brexit ausgehandelt. Aber das britische Parlament hat schon 3 Mal gegen diesen Vertrag gestimmt. Wie es jetzt mit dem Brexit weitergeht, weiß man noch nicht.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien und „exit“ ist das englische Wort für „Austritt“.

Erklärung: Harter Brexit und geordneter Brexit

Harter Brexit bedeutet, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt. Das kann aber viele Schwierigkeiten für die Wirtschaft in Großbritannien und in der EU geben. Deshalb fürchten sich viele Politiker vor einem harten Brexit.

Wenn das britische Parlament doch noch für den Brexit-Vertrag stimmt, dann gibt es einen geordneten Brexit. Dann gibt es weniger Schwierigkeiten für die Wirtschaft.

Strache zeigt 3 Personen wegen Ibiza-Videos an

Wien - Vor kurzem ist ein geheim aufgenommenes Video aufgetaucht. Das sogenannte Ibiza-Video sorgte in der österreichischen Politik für große Aufregung. Heinz-Christian Strache von der FPÖ musste deswegen zurücktreten.

Am Freitag sagte Strache, dass er 3 Personen angezeigt hat. Sie sollen bei der Aufnahme des Videos geholfen haben. Es könnten aber noch mehr Personen daran beteiligt gewesen sein. Nähere Details nannte Strache aber nicht. Einige Medien hatten berichtet, dass es noch mehr solche Videos geben soll. Diese Videos gibt es laut Strache aber nicht.

Erklärung: Ibiza-Video

Vor kurzem ist ein geheim aufgenommenes Video veröffentlicht worden. Das Video wurde im Jahr 2017 auf der spanischen Insel Ibiza aufgenommen. In dem Video spricht FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit einer angeblichen russischen Geldgeberin.

Er verspricht ihr, dass sie Aufträge vom Staat bekommt, wenn die FPÖ in die Regierung kommt. Dafür soll die Geldgeberin der FPÖ viel Geld für die Nationalrats-Wahl 2017 spenden. Solche Abmachungen sind aber verboten.

Schüler protestierten wieder für mehr Klima-Schutz

Wien/Österreich-weit - Am Freitag hat der 2. weltweite Protest für mehr Klima-Schutz stattgefunden. In vielen Städten in Österreich gingen vor allem Schüler auf die Straße. Allein am Wiener Heldenplatz versammelten sich rund 1.500 Menschen und demonstrierten für das Klima. Außerdem riefen sie dazu auf, am Sonntag bei der EU-Wahl zu wählen.

Der erste weltweite Klima-Streik fand am 15. März statt. Vorbild für die Klima-Streiks ist die 16 Jahre alte Schülerin Greta Thunberg aus Schweden. Sie schwänzt jeden Freitag die Schule und demonstriert für den Klima-Schutz.

Abschiedsfeier für Niki Lauda am Mittwoch

Wien - Am Mittwoch können sich Freunde und Fans von Niki Lauda verabschieden. Der ehemalige Formel-1-Fahrer wird im Wiener Stephansdom aufgebahrt. Man kann am geschlossenen Sarg von Lauda vorbei gehen. Auf dem Sarg liegt Laudas Rennhelm. Bei der Abschiedsfeier werden viele Formel-1-Fahrer erwartet. Das Begräbnis findet danach im engsten Familienkreis auf dem Wiener Zentralfriedhof statt. Lauda wird mit seinem Rennfahrer-Overall begraben. Niki Lauda ist am 20. Mai mit 70 Jahren gestorben.

Erklärung: Formel 1

In der Formel 1 fahren die besten Rennfahrer aus der ganzen Welt mit sehr schnellen Autos.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++