Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Die britische Premier-Ministerin May hört bald auf

London - Theresa May ist die Premier-Ministerin von Großbritannien. Das heißt, sie ist die Chefin von der britischen Regierung. May ist auch die Chefin von der Konservativen Partei. Am 7. Juni hört sie als Chefin von der Konservativen Partei auf.

Dann wird ein Nachfolger als Partei-Chef gesucht. Der Nachfolger soll dann auch neuer Chef von der britischen Regierung werden. Bis dahin bleibt noch May die Chefin von der Regierung.

Vor einiger Zeit einigten sich May und die EU auf einen Vertrag zum Brexit. In dem Vertrag steht genau, wie der Brexit passieren soll und was danach kommen soll. Damit wollte Theresa May einen harten Brexit verhindern. Das britische Parlament lehnte den Brexit-Vertrag aber ab. Viele Politiker verlangten auch, dass May mit der Politik aufhören soll.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein erfundenes Wort für den Austritt von Großbritannien aus der EU. „Br“ steht für Britannien. „exit“ ist ein englische Wort und heißt auf Deutsch „Austritt“.

Erklärung: Harter Brexit und geordneter Brexit

Harter Brexit heißt, dass Großbritannien die EU ohne einen Vertrag verlässt. Das gibt aber viele Schwierigkeiten für die Wirtschaft in Großbritannien und in der EU. Deshalb fürchten sich viele Politiker vor einem harten Brexit. Wenn das britische Parlament doch noch für den Brexit-Vertrag stimmt, dann gibt es einen geordneten Brexit. Dann gibt es keine Schwierigkeiten für die Wirtschaft.

Strache zeigt nach Ibiza-Video 3 Personen an

Wien - Ein Video hat in den letzten Tagen für große Aufregung in Österreich gesorgt. Das sogenannte Ibiza-Video wurde geheim aufgenommen. Heinz-Christian Strache von der Partei FPÖ ist in dem Video zu sehen. Er trat nach der Veröffentlichung zurück.

Nun sagte Strache, dass er 3 Personen angezeigt hat. Diese Personen sollen bei der Aufnahme von dem Video geholfen haben. Wer diese Personen sind, sagte Strache aber nicht.

Erklärung: Ibiza-Video

Das Ibiza-Video wurde im Jahr 2017 heimlich auf der Insel Ibiza aufgenommen. Die Insel Ibiza gehört zu Spanien. In dem Video sieht man unter anderem Heinz-Christian Strache von der FPÖ. Er spricht mit einer angeblichen russischen Geld-Geberin über verbotene Partei-Spenden für die FPÖ.

Es gab wieder weltweite Demonstrationen für den Klima-Schutz

Wien/Österreich-weit - Am Freitag haben wieder auf der ganzen Welt Schüler gestreikt und für den Klima-Schutz demonstriert. Auch in vielen Städten in Österreich demonstrierten Schüler für das Klima. Allein in Wien waren es 1.500 Menschen.

Vorbild für den Klima-Streik ist die 16 Jahre alte Greta Thunberg. Sie ist eine Schülerin aus Schweden. Sie fehlt jeden Freitag in der Schule und demonstriert für den Klima-Schutz.

Im Stephansdom kann man sich von Niki Lauda verabschieden

Wien - Am 20. Mai ist Niki Lauda mit 70 Jahren gestorben. Lauda wurde 3 Mal Weltmeister in der Formel 1 und war für viele Menschen ein Vorbild.

Am Mittwoch kann man sich von Lauda im Wiener Stephansdom verabschieden. Dort wird der Sarg von Lauda aufgestellt. Auf dem Sarg wird der Rennfahrer-Helm von Niki Lauda liegen. Das Begräbnis wird dann am Wiener Zentralfriedhof sein. Dort wird nur Laudas Familie dabei sein.

Erklärung: Formel 1

In der Formel 1 fahren die besten Fahrer mit sehr schnellen Renn-Autos.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++