Klima-Demo - Zehntausende Jugendliche in Deutschland auf der Straße

Wien/Österreich-weit (APA/AFP) - Zehntausende Jugendliche haben sich am Freitag bundesweit an neuen Klimastreiks der Umweltbewegung „FridaysforFuture“ beteiligt. Diese hatte zur Europawahl zu einem zweiten großen internationalen Protesttag für Klimaschutz aufgerufen, bundesweit waren rund 300 Demonstrationen geplant. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) forderte die Regierung zu einer entschlosseneren Klimapolitik auf.

Die mutmaßlich größte Demonstration gab es in Hamburg, die Polizei zählte dort nach eigenen Angaben in der Spitze 17.000 Teilnehmer. Fridays for Future sprach von 25.000. In Freiburg versammelten sich laut Polizei 10.000 Demonstranten, in Köln nach Angaben der Organisatoren 12.000. Die Polizei gab dort keine Schätzung heraus.

In anderen Städten lagen die Teilnehmerzahlen den Veranstaltern oder der Polizei zufolge niedriger. In Frankfurt am Main zählten die Beamten 4.500, in München 3.500 Teilnehmer. In Leipzig gingen laut „FridaysforFuture“ mehr als 3.000 Menschen auf die Straße.

Für die Hauptstadt Berlin gab es zunächst keine genaueren Angaben. Die Polizei sprach von mehreren tausend Teilnehmern, nannte aber keine konkreteren Zahlen. Angemeldet waren demnach etwa 10.000.