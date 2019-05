Fußball: Barcelona peilt im Cup zweites spanisches Double in Folge an

Sevilla (APA/Reuters) - Der FC Barcelona visiert am Samstag (21.00 Uhr) das zweite Double im spanischen Fußball in Folge an. Die Katalanen treffen im Cupfinale in Sevilla auf Valencia und wollen dabei nach dem Gewinn des Meistertitels national den nächsten Titel einfahren. Barca würde mit dem 31. Triumph der Club-Geschichte und dem fünften in Folge die eigene Copa-del-Rey-Dominanz fortsetzen.

Valencia hat den Cup siebenmal gewonnen, zuletzt 2008. Nimmt man die Ergebnisse aus der Liga als Maßstab heran, ist eine äußerst enge Partie zu erwarten. Im Herbst gab es in Valencia ein 1:1, in Barcelona gab es mit einem 2:2 im Frühjahr ebenfalls eine Punkteteilung. In der Tabelle landete Valencia 26 Punkte hinter Meister Barca auf Rang vier und hat damit für kommende Saison ebenfalls ein Champions-League-Ticket ergattert.

Barca ist nicht so gut drauf, hat nur eines der jüngsten vier Pflichtspiele gewonnen, darunter war das bittere 0:4 im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool. „Bis zu einem gewissen Grad sind wir noch immer betroffen. Jetzt ist es aber Zeit, das hinter uns zu lassen und nach vorne zu blicken“, gab Barcelona-Offensivspieler Ivan Rakitic die Marschroute vor.

Valencia hat die Ligasaison mit zwei Siegen beendet. „Barcelona hat nicht viele Schwachpunkte, aber es gibt welche, und wir werden versuchen, daraus das Beste zu machen. Wir sind topmotiviert“, sagte der portugiesische Valencia-Offensivmann Goncalo Guedes.