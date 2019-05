Pkw kollidierte mit Radfahrer in NÖ: 72-Jähriger schwer verletzt

Wilhelmsburg (APA) - Ein 83 Jahre alter Pkw-Lenker ist am Freitagvormittag auf der B20 in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) mit seinem Wagen beim Überholen mit einem 72-jährigen Radfahrer kollidiert. Der in Wien beheimatete Biker stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Er wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.