Fußball: Bundesliga 2 - Club lässt sich „alle Möglichkeiten offen“

Wien/Wr. Neustadt (APA) - Wiener.Neustadt-Clubchefin Katja Putzenlechner reagierte mit Sarkasmus auf den nachträglichen Lizenzentzug. „Wir haben die Entscheidung der Bundesliga zur Kenntnis genommen. Glückwunsch an alle, die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten daran gearbeitet haben, den Verein zu ruinieren. Sie haben es jetzt geschafft“, so die Vereinschefin gegenüber den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN).

Über das weitere Vorgehen wie einen möglichen Protest wolle man in den nächsten 72 Stunden entscheiden, kündigte Putzenlechner vor der Sichtung der Bundesliga-Entscheidung an. „Das ist ja kein Dreizeiler. Wir lassen uns alle Möglichkeiten in alle Richtungen offen.“