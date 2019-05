Rasentraktor kippte um: 74-jähriger Niederösterreicher reanimiert

Pressbaum (APA) - Beim Mähen einer Böschung ist ein 74 Jahre alter Mann Freitagmittag in Pressbaum in seinem Heimatbezirk St. Pölten-Land mit dem rechten Vorderrad eines Rasentraktors in einem Maschendrahtzaun hängen geblieben. Das Gefährt kippte daraufhin um und blieb nach Polizeiangaben am Brustkorb des Mannes liegen. Der Senior wurde von einem Notarzt reanimiert und an „Christophorus 9“ übergeben.

Der Schwerverletzte wurde in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Mehrere Personen hatten den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert, berichtete die Exekutive.