Wiener Rentenmarkt im Späthandel mit positiver Tendenz

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitag im Späthandel gegenüber dem Vormittag wenig bewegt und mit etwas festeren Notierungen gezeigt. Im Verlauf zeigten neben den langfristigen Staatspapieren auch alle beobachteten Bundesanleihen mit kürzeren Laufzeiten Kursgewinne.

Im Zentrum der Anlegeraufmerksamkeit stand der für 7. Juni angekündigte Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May, der die Unsicherheit im Ringen um den Brexit kaum reduzieren dürfte. Der britische Einzelhandel hat unterdessen seine Umsätze im April nicht steigern können. Gegenüber dem Vormonat stagnierten die Erlöse. Analysten hatten 0,3 Prozent Rückgang erwartet.

Bei den Konjunkturdaten bekam die US-Industrie am Nachmittag mehr Aufmerksamkeit. Sie hat im April einen Dämpfer beim Neugeschäft erlitten. Die Bestellungen für langlebige Güter gingen um 2,1 Prozent zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 2,0 Prozent erwartet, nachdem es im März ein Plus von 1,7 Prozent gegeben hatte.

Um 16.35 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 167,18 um 4 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (167,22). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 167,22. Das Tageshoch lag bisher bei 167,33, das Tagestief bei 167,10, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 23 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 435.062 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 0,98 (zuletzt: 1,01) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,20 (0,23) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,29 (-0,27) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,57 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 44 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 32 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 5 (4) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 112,41 112,59 0,98 112,53 111,52 Bund 29/02 10 0,50 102,91 102,96 0,20 102,89 102,52 Bund 24/10 5 1,65 110,57 110,74 -0,29 110,65 110,49 Bund 21/09 2 3,5 109,42 109,47 -0,57 109,45 109,45 ~