EU-Wahl - Den Haag besorgt über Wahlprobleme in Großbritannien

Den Haag/London (APA/dpa) - Die niederländische Innenministerin Kajsa Ollongren hat sich besorgt über Berichte geäußert, dass Hunderte EU-Bürger nicht an der Europawahl in Großbritannien teilnehmen durften. Niederländische Betroffene rief sie am Freitag auf, sich an die britische Wahlkommission zu wenden, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

„Das Ausüben des Stimmrechts ist etwas sehr Grundsätzliches. Wenn das nicht gut gelaufen ist, würde ich das sehr bedauern“, sagte sie. Die Wahlkommission in Großbritannien hatte als Grund für mögliche Probleme bereits die kurzfristige Entscheidung genannt, dass Großbritannien trotz seiner Austrittspläne an der EU-Wahl teilnimmt.

Dass auch in den Niederlanden einige EU-Bürger über Probleme bei der Wahlteilnahme geklagt hätten, sei ihr nicht bekannt, sagte Ollongren. Wenn dies dennoch geschehen sei, müsse die Ursache gesucht werden, damit dies beim nächsten Mal besser laufe. Die Gemeinden seien auf jeden Fall im Voraus klar instruiert worden, auch darauf hinzuweisen, dass Bürger aus anderen EU-Ländern sich im Voraus für eine Wahl in den Niederlanden registrieren müssten.