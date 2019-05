Spanische Partei Vox stellt Homosexuellen-Rechte infrage

Madrid (APA/Reuters) - In Spanien macht die ultra-rechte Partei Vox Wahlkampf mit einer Kampagne gegen Rechte von sexuellen Minderheiten. So will Vox Pride Parades, also Umzüge von Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender, einschränken sowie in Schulen Unterricht über Vielfalt in der sexuellen Orientierung abschaffen.

Damit bricht die nationalistische Anti-Einwanderungspartei mit einem parteiübergreifenden Konsens, durch den seit Jahren die Rechte sexueller Minderheiten gestärkt wurden. In Spanien finden am Sonntag parallel zur Europawahl auch Kommunal- und Regionalwahlen statt.