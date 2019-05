Zürcher Börse schließt im Plus, SMI legt um 0,76 Prozent zu

Zürich (APA/dpa-AFX) - Die Schweizer Börse hat zum Schluss einer turbulenten Woche zugelegt. Grund waren versöhnlichere Worte des US-Präsidenten Donald Trump im Handelsstreit mit China. Er hatte in Aussicht gestellt, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen. Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,76 Prozent im Plus mit 9.666,89 Punkten.

Damit hat sich der Leitindex über die gesamte Handelswoche hinweg kaum verändert. An der Spitze der Gewinnerliste standen Novartis mit plus 3,0 Prozent. Die Vortagesgewinne wurden damit noch ausgebaut. Novartis habe mit den am 1. Tag des Investorentreffens gezeigten Präsentationen überzeugt, hieß es. Zudem wolle der Pharmariese trotz der Abspaltung von Alcon (-0,7 Prozent) an der Dividendenhöhe festhalten. Die Genussscheine von Rivale Roche legten ebenfalls zu, hinkten aber mit plus 0,6 Prozent etwas hinterher.

Kräftige Anstiege verbuchten auch die als dividendenstark geltenden Versicherungsaktien Swiss Life (+2,1 Prozent), Swiss Re (+1,6 Prozent) und Zurich (+1,4 Prozent). Auch zyklische Aktien wie Adecco (+1,2 Prozent), Schindler (+0,8 Prozent) oder Clariant (+0,4 Prozent) setzten zu einer Erholung an.

Die zuletzt arg gebeutelten Aktien des Sensorenherstellers ams (-0,3 Prozent) verloren erneut leicht. Logitech schwächten sich um 0,8 Prozent ab. Technologiewerte waren zuletzt im Zuge des „Huawei-Banns“ in den USA stark unter Druck.

Die Anteile von Swatch (-0,3 Prozent) verloren leicht an Wert, während Richemont (+0,7 Prozent) fester notierten. Gewinnmitnahmen belasteten die Aktien von Sonova (-1,5 Prozent). Der Kurs des Hörgeräteherstellers war nach der Bilanzvorlage am Dienstag und Mittwoch kräftig gestiegen.

Julius Bär verloren 1,3 Prozent. Die Vermögensverwaltungsbank hatte in den ersten vier Monaten 2019 zwar von der guten Entwicklung der Finanzmärkte profitiert und die verwalteten Vermögen auf einen neuen Rekordstand gesteigert. Die Neugeldzuflüsse blieben zum Jahresbeginn allerdings unter den eigenen Zielsetzungen. Die Grossbanken Credit Suisse und UBS (je +0,1 Prozent) schlossen leicht im Plus.

