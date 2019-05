Erneut Lkw-Unfall auf A2 in Niederösterreich - Lenker schwer verletzt

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA539 vom 24.05.2019 muss durchgehend richtig gestellt werden: Lenker schwer verletzt (nicht: tot, wie es noch in der Erstmeldung der Asfinag geheißen hat). Sie erhalten in Kürze eine Zusammenfassung. --------------------------------------------------------------------- ~ Leobersdorf (APA) - Auf der Südautobahn (A2) ist ein Lkw am Freitagabend bei Leobersdorf (Bezirk Baden) aus noch unbekannter Ursache gegen eine Betonleitwand gekracht. Der Lenker wurde schwer verletzt. Die A2 war in Richtung Wien vorübergehend gesperrt, das Fahrzeug musste gelöscht werden.

Der Laster habe Waschmittel an Bord, sagte eine Sprecherin der Asfinag. Das Schwerfahrzeug sei zwar nicht in Vollbrand gestanden, habe aber „geglost“, wurde betont.