Motorradfahrer im Bezirk Wiener Neustadt-Land tödlich verunglückt

Rohr im Gebirge (APA) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag in Rohr im Gebirge im Bezirk Wiener Neustadt-Land tödlich verunglückt. Der Wiener hatte offenbar in einer Kurve gebremst, wodurch sich das Zweirad aufrichtete. Der Biker prallte in der Folge gegen einen Holzstoß und verstarb noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.