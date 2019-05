Pompeo tourt durch eine Woche lang durch Europa

Washington (APA/dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo plant an eine längere Tour durch Europa, die Ende nächster Woche beginnen soll. Nach seinem Besuch in Berlin am kommenden Freitag wolle Pompeo in die Schweiz und die Niederlande weiterreisen und schließlich US-Präsident Donald Trump auf seinem Staatsbesuch in Großbritannien begleiten, teilte das US-Außenministerium am Freitag in Washington mit.

Pompeo will nach Angaben des Ministeriums am kommenden Donnerstag zu seinem Trip aufbrechen. Am Freitag will er in Berlin die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas treffen. Ursprünglich hatte Pompeo am 7. Mai erstmals seit seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr nach Berlin kommen wollen. Nur wenige Stunden vor seiner geplanten Ankunft hatte er jedoch abgesagt und war stattdessen in den Irak gereist, um dort Gespräche zu der Krise mit dem Iran zu führen.

In der Schweiz will Pompeo nach Angaben des US-Außenministeriums unter anderem seinen Amtskollegen Ignazio Cassis treffen. In den Niederlanden sei gemeinsam mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte die Teilnahme an einem Unternehmer-Gipfel in Den Haag geplant. Als letzte Station werde Pompeo nach Großbritannien weiterreisen. Dort wird Trump vom 3. bis 5. Juni zum Staatsbesuch erwartet.