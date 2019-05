Deutsche stürzte beim Mountainbiken in Kärnten von Brücke

Weissensee (APA) - Eine 56 Jahre alte Urlauberin aus Deutschland ist am Freitag beim Mountainbiken in Weißensee in Kärnten (Bezirk Spittal) von einer Brücke ins darunterliegende Bachbett gestürzt. Laut Polizei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Ihre Biker-Freunde leisteten Erste Hilfe, danach wurde die Frau per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.