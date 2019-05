Bruchlandung von US-Hubschrauber in Afghanistan: Mehrere Verletzte

Kabul (APA/AFP) - Bei der Bruchlandung eines US-Militärhubschraubers in Afghanistan sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der US-Truppen in Afghanistan am Samstag mitteilte, war der Transporthubschrauber vom Typ CH-47 Chinook in der südlichen Provinz Helmand „hart“ am Boden aufgekommen, als er dort Soldaten für einen Einsatz absetzen sollte.

Unter den Verletzten sind demnach afghanische und US-Soldaten. An dem Hubschrauber entstand bei der Bruchlandung ein Totalschaden, wie der Sprecher mitteilte. Seinen Angaben zufolge war die Maschine nicht beschossen worden oder in „Feindkontakt“ gekommen.