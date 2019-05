Arbeiter geriet in der Steiermark in 30.000-Volt-Leitung

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA052 vom 25.05.2019 muss es richtig heißen: „... in Kammern im Liesingtal (Bezirk Leoben) ...“ und nicht: „... in Feistritztal (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld)“. Die Energie Steiermark hat ihre Angaben korrigiert. --------------------------------------------------------------------- ~ Kammern im Liesingtal (APA) - Bei Dachdeckerarbeiten in der Steiermark ist am Samstag ein Arbeiter in den Stromkreislauf einer 30.000-Volt-Leitung geraten. Laut Informationen der Energie Steiermark war der Mann dabei, einen Lama-Stall in Kammern im Liesingtal (Bezirk Leoben) einzudecken. Er wurde nach dem Unfall ärztlich versorgt. Der Kurzschluss verursachte einen kurzzeitigen Stromausfall in der Umgebung.