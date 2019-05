Mirna Jukic und Alexander Berger wurden zum zweiten Mal Eltern

Wien (APA) - Die frühere Top-Schwimmerin Mirna Jukic und der österreichischen Volleyball-Teamspieler Alexander Berger sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf die vor zwei Jahren geborene Tochter folgte am Donnerstag ein Sohn. Berger rückte noch am Freitag ins Teamcamp in Innsbruck ein, am Sonntag steht in der CEV European League die Partie gegen Griechenland auf dem Programm.