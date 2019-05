Mountainbiker in OÖ fiel bei Sturz mit Gesicht in Stacheldrahtzaun

Bad Goisern (APA) - Ein 60-jähriger Mountainbiker hat sich bei einem Sturz am Samstagvormittag in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich schwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Der Deutsche war auf der „Rehmöser-Forststraße“ gestürzt und in einen Stacheldrahtzaun gefallen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber „Martin 3“ in das Klinikum Wels geflogen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.