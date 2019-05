Russische Schüler feiern in Polizeiuniform - Behörden ermitteln

Wladiwostok (APA/dpa) - Weil mehrere Schüler in Russland in Polizeiuniform und Sadomaso-Kostümen ausgelassen ihren letzten Schultag gefeiert haben, ermitteln nun die Behörden. Die Jugendlichen hatten nach den letzten Prüfungen im Schulhof in der Pazifikmetropole Wladiwostok posiert, wie der Radiosender Echo Moskwy am Samstag berichtete.

Mehrere Jugendliche seien in freizügigen Outfits in die Schule gekommen, zwei Mädchen hätten in Polizeiuniform und in einem Kostüm der russischen Sonderbehörde OMON getanzt, hieß es. Die Polizei ermittle nun, weil sie „illegal Uniformen mit Zeichen und Symbolen der Strafverfolgungsbehörden“ getragen hätten. Medienberichten zufolge drohen ihnen Geldstrafen. Zuvor hatten sich mehrere Eltern wegen der Freizügigkeit beschwert.