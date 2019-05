Botswana: Elefantenjagd nur stark begrenzt und kontrolliert möglich

Gaborone (APA/dpa) - Botswana hat nach der internationalen Empörung über die Aufhebung des Elefantenjagdverbots eine Erklärung zu dem Vorhaben nachgeschoben. Die Jagd werde nur in einer „extrem begrenzten und streng kontrollierten Weise“ erfolgen, sagte Staatspräsident Mokgweetsi Masisi am Samstag in einer Erklärung.

Während die Zahl der Elefanten überall in Afrika zurückgehe, sei sie in dem Binnenstaat im Süden Afrikas von etwa 50.000 im Jahr 1991 auf mehr als 130.000 Tiere explodiert, fügte er hinzu. Dies habe zu einem steilen Anstieg von Konflikten zwischen Menschen und Elefanten mit Toten sowie Zerstörung von Ernten und Eigentum geführt.

Die Regierung will nun nach Angaben des Umweltministeriums pro Jahr weniger als 400 Lizenzen zur Elefantenjagd ausgeben. Damit solle der „ökonomische Wert“ dieser Tiere wieder hergestellt werden, so Masisi weiter. Die Empörung internationaler Tierschützer sei „verständlich, aber unangebracht“, sagte er.

Das Umweltministerium des Landes hatte am Mittwoch mitgeteilt, nach langen Beratungen sei beschlossen worden, das seit 2014 geltende Jagdverbot aufzuheben. Nähere Details zu den Regeln für die Elefantenjagd waren zunächst nicht bekannt geworden. „Dies trägt weder zum Kampf gegen Armut bei noch ist es geeignet, um einen angeblich überhöhten Tierbestand zu reduzieren“, kritisierte Daniela Freyer, Sprecherin der Tierschutzorganisation Pro Wildlife, das Vorhaben. Vielmehr werde es vor allem die Organisatoren von Jagdsafaris bereichern.

Botswana hat in Afrika einen besonders guten Ruf in Sachen Natur- und Tierschutz und ist bei Touristen sehr beliebt. Der Tourismus ist für Botswana extrem wichtig, fast neun Prozent aller Beschäftigten sind laut des World Travel and Tourism Council in der Branche tätig.