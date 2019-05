EU-Wahl - Höhere Wahlbeteiligung in Tschechien als 2014

Prag (APA) - Auch in Tschechien hat sich bei der Europawahl eine höhere Beteiligung als vor fünf Jahren abgezeichnet. In der Hauptstadt Prag hätten mehr als 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, meldete die Nachrichtenagentur CTK. Auch in anderen Regionen sei die Beteiligung über 20 Prozent gelegen. 2014 hatten sich nur 18,2 Prozent der Tschechen an der EU-Wahl beteiligt.

Die größte Beteiligung wurde im Ort Holubice bei Brno (Brünn) mit 55 Prozent verbucht. Grund dafür war, dass mit der Europawahl auch ein Lokalreferendum abgehalten wurde. Die Europawahl fand in Tschechien am Freitagnachmittag von 14.00 bis 22.00 Uhr sowie am Samstag von 8.00 bis 14.00 Uhr statt.

Die Auszählung der Stimmen begann unmittelbar nach Wahlschluss und war nach einer Mitteilung des tschechischen Statistikamtes schon am frühen Samstagabend praktisch abgeschlossen. Veröffentlicht werden die Ergebnisse aber erst nach dem europaweiten Wahlschluss am späten Sonntagabend.

In Umfragen vor der Wahl lag die populistische ANO des Ministerpräsidenten Andrej Babis mit rund 28 Prozent vorn. Erst am Dienstag waren Zehntausende in Prag gegen Babis auf die Straße gegangen, weil ihm Betrug bei EU-Subventionen vorgeworfen wird. Um den zweiten Platz kämpfen die europaskeptische konservative Bürgerpartei (ODS) und die proeuropäische Piratenpartei, deren Hochburg die Hauptstadt Prag ist.